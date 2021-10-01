Российские ретейлеры рассказали о сбоях поставок товаров из Китая

Российские компании по производству одежды и обуви столкнулись с задержками поставок своей продукции из Китая.

О такой проблеме «Известиям» рассказали в Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela), а также в сетях «Эконика» и Akhmadullina Dreams.

На китайско-российской границе образовалась очередь из более чем 1 тыс. фур, уже месяц грузовики не могут пройти погранконтроль, отметил, со своей стороны, глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

В Федеральной таможенной службе сложившуюся ситуацию объяснили ужесточением контроля на таможне с китайской стороны, где из-за пандемии ввели квоты на пропуск грузовиков.

Ранее URA.RU опубликовало результаты исследования, показавшего траты россиян на верхнюю одежду и обувь.