Российские ретейлеры рассказали о сбоях поставок товаров из Китая

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Российские компании по производству одежды и обуви столкнулись с задержками поставок своей продукции из Китая.
Российские ретейлеры рассказали о сбоях поставок товаров из Китая
  • Reuters

О такой проблеме «Известиям» рассказали в Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela), а также в сетях «Эконика» и Akhmadullina Dreams.

На китайско-российской границе образовалась очередь из более чем 1 тыс. фур, уже месяц грузовики не могут пройти погранконтроль, отметил, со своей стороны, глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

В Федеральной таможенной службе сложившуюся ситуацию объяснили ужесточением контроля на таможне с китайской стороны, где из-за пандемии ввели квоты на пропуск грузовиков.

Ранее URA.RU опубликовало результаты исследования, показавшего траты россиян на верхнюю одежду и обувь.

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