Российские ретейлеры рассказали о сбоях поставок товаров из Китая
- Reuters
О такой проблеме «Известиям» рассказали в Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela), а также в сетях «Эконика» и Akhmadullina Dreams.
На китайско-российской границе образовалась очередь из более чем 1 тыс. фур, уже месяц грузовики не могут пройти погранконтроль, отметил, со своей стороны, глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
В Федеральной таможенной службе сложившуюся ситуацию объяснили ужесточением контроля на таможне с китайской стороны, где из-за пандемии ввели квоты на пропуск грузовиков.
Ранее URA.RU опубликовало результаты исследования, показавшего траты россиян на верхнюю одежду и обувь.