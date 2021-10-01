Путин поручил наделить ЦБ правом количественно ограничивать потребкредиты

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря принять закон, наделяющий Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объёмы предоставляемых кредитными и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели.
Путин поручил наделить ЦБ правом количественно ограничивать потребкредиты
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения — 1 декабря 2021 года.

Как пишет газета «Известия», генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил, что выдача кредитов населению в июле — сентябре 2021 года выросла на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук Никита Масленников прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с кредитами в России.

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