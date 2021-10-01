Путин поручил наделить ЦБ правом количественно ограничивать потребкредиты
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Срок выполнения поручения — 1 декабря 2021 года.
Как пишет газета «Известия», генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил, что выдача кредитов населению в июле — сентябре 2021 года выросла на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук Никита Масленников прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с кредитами в России.