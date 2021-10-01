Экономисты спрогнозировали повышение курсов доллара и евро

Экономисты спрогнозировали курс доллара в районе 69—73 рублей в октябре и до 76 рублей — к началу зимы. Курс евро может повыситься до 86 рублей, а к концу месяца, вероятно, вырастет до 92—94 рублей.

Об этом пишут «Известия».

Так, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рассказал, что курс рубля к основным валютам определяется балансом ряда факторов: динамики сальдо счёта текущих операций, платежей по внешнему долгу, монетарной политики российского и мировых Центробанков и пр.

«На основании всего этого, вероятно, в октябре курс доллара составит 69—73 рубля. Дальнейшее усиление маловероятно за счёт действия бюджетного правила», — сказал он.

Эдуард Бугров, управляющий партнёр инвестиционной компании GLS INVEST, в свою очередь, отметил, что стоимость доллара к концу октября может приблизиться к отметке 78 рублей, а евро — 92—94 рубля.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.