Экономисты спрогнозировали повышение курсов доллара и евро
- Reuters
Об этом пишут «Известия».
Так, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рассказал, что курс рубля к основным валютам определяется балансом ряда факторов: динамики сальдо счёта текущих операций, платежей по внешнему долгу, монетарной политики российского и мировых Центробанков и пр.
«На основании всего этого, вероятно, в октябре курс доллара составит 69—73 рубля. Дальнейшее усиление маловероятно за счёт действия бюджетного правила», — сказал он.
Эдуард Бугров, управляющий партнёр инвестиционной компании GLS INVEST, в свою очередь, отметил, что стоимость доллара к концу октября может приблизиться к отметке 78 рублей, а евро — 92—94 рубля.
Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.