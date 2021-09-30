В Институте энергетики и финансов прокомментировали рост цен на газ в Европе

Главный директор по энергетическому направлению «Европа» в Институте энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал рост цен на газ в Европе.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что причиной стала целая совокупность факторов. В первую очередь — экономики Европы и Азии стали восстанавливаться гораздо быстрее прогнозов, что привело к повышенному спросу.

«С учётом того, что Европа является для сжиженного природного газа так называемым замыкающим рынком, все его потоки, которые не поставляются долгосрочным контрактом, ушли в Азию», — отметил Громов.

Он также напомнил о низкой заполненности газовых хранилищ в европейских странах.

«В преддверии зимнего отопительного сезона у Европы стоит задача номер один — наполнить хранилища при высоком текущем спросе на газ», — добавил эксперт.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.