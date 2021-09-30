В Институте энергетики и финансов прокомментировали рост цен на газ в Европе

Короткая ссылка
Главный директор по энергетическому направлению «Европа» в Институте энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал рост цен на газ в Европе.
В Институте энергетики и финансов прокомментировали рост цен на газ в Европе
  • РИА Новости

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что причиной стала целая совокупность факторов. В первую очередь — экономики Европы и Азии стали восстанавливаться гораздо быстрее прогнозов, что привело к повышенному спросу.

«С учётом того, что Европа является для сжиженного природного газа так называемым замыкающим рынком, все его потоки, которые не поставляются долгосрочным контрактом, ушли в Азию», — отметил Громов.

Он также напомнил о низкой заполненности газовых хранилищ в европейских странах.

«В преддверии зимнего отопительного сезона у Европы стоит задача номер один — наполнить хранилища при высоком текущем спросе на газ», — добавил эксперт.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить