В развитие бывшей столичной промзоны «Выхино» могут инвестировать 5 млрд рублей

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о проекте комплексного развития бывшей промышленной зоны «Выхино».

Об этом сообщает НСН.

«Площадь бывшей промзоны «Выхино», подлежащая комплексному развитию по проекту «Индустриальные кварталы», составляет почти 4 га. В её реорганизацию инвестор планирует вложить более 5 млрд рублей. Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 млн рублей в год. После редевелопмента территории будет создано более 1 тыс. рабочих мест», — отметил заместитель мэра.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, по утверждённому проекту в «Выхино» планируется возвести более 67 тыс. кв. м недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с июля в регионе утвердят новые стандарты жилищного строительства.