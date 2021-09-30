В развитие бывшей столичной промзоны «Выхино» могут инвестировать 5 млрд рублей

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о проекте комплексного развития бывшей промышленной зоны «Выхино».

Об этом сообщает НСН.

«Площадь бывшей промзоны «Выхино», подлежащая комплексному развитию по проекту «Индустриальные кварталы», составляет почти 4 га. В её реорганизацию инвестор планирует вложить более 5 млрд рублей. Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 млн рублей в год. После редевелопмента территории будет создано более 1 тыс. рабочих мест», — отметил заместитель мэра.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, по утверждённому проекту в «Выхино» планируется возвести более 67 тыс. кв. м недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с июля в регионе утвердят новые стандарты жилищного строительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить