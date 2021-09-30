США и ЕС договорились развивать сотрудничество в области поставок полупроводников

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Соединённые Штаты и Евросоюз договорились развивать сотрудничество в рамках обеспечения бесперебойных поставок полупроводников. Об этом говорится в заявлении двустороннего Совета по торговле и технологиям.
США и ЕС договорились развивать сотрудничество в области поставок полупроводников
  • AP
  • © Virginia Mayo

«США и Евросоюз подтверждают свою приверженность развитию партнёрства с целью восстановления баланса в мировой цепочке поставок полупроводников», — приводит ТАСС сообщение.

Стороны подчеркнули, что ставят целью «обеспечение бесперебойных поставок и развитие производственных мощностей».

Как отмечается, в первую очередь стороны будут работать над обеспечением поставок полупроводников в краткосрочной перспективе. 

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