США и ЕС договорились развивать сотрудничество в области поставок полупроводников
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«США и Евросоюз подтверждают свою приверженность развитию партнёрства с целью восстановления баланса в мировой цепочке поставок полупроводников», — приводит ТАСС сообщение.
Стороны подчеркнули, что ставят целью «обеспечение бесперебойных поставок и развитие производственных мощностей».
Как отмечается, в первую очередь стороны будут работать над обеспечением поставок полупроводников в краткосрочной перспективе.