США и ЕС договорились развивать сотрудничество в области поставок полупроводников

Соединённые Штаты и Евросоюз договорились развивать сотрудничество в рамках обеспечения бесперебойных поставок полупроводников. Об этом говорится в заявлении двустороннего Совета по торговле и технологиям.

AP

© Virginia Mayo