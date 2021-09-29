Финансовый эксперт Бугров высказался о ситуации на валютном рынке

Финансовый эксперт Эдуард Бугров высказался о ситуации на валютном рынке.

«На укрепление рубля в паре с долларом влияют сразу несколько факторов. Первый — цена на энергоносители. Когда после массовых локдаунов мировые экономики начали стремительно восстанавливаться, стоимость чёрного золота также неуклонно росла», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, с начала осени темпы восстановления в США, еврозоне и на азиатских рынках замедлились, и если они продолжат замедляться, то это может отрицательно сказаться прежде всего на торговле сырьём.

Ещё одним фактором Бугров назвал ситуацию с китайским застройщиком Evergrande, который должен выплатить купонный доход инвесторам или признать себя банкротом. Как пояснил эксперт, это охладило интерес инвесторов к развивающимся рынкам.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.