Производство яиц в Подмосковье выросло на 5,2% в январе — августе
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.
«Валовое производство составило 94,6 млн штук яиц», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.
Предприятия региона производят куриные, перепелиные и цесариные яйца.
Ранее телеканал «360» сообщал, что за восемь месяцев 2021 года производство мяса в Московской области выросло на 7,5 тыс. тонн по сравнению с 2020-м.