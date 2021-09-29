Производство яиц в Подмосковье выросло на 5,2% в январе — августе

Производство яиц в Московской области в январе — августе 2021 года выросло на 5,2%.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

«Валовое производство составило 94,6 млн штук яиц», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Предприятия региона производят куриные, перепелиные и цесариные яйца.

Ранее телеканал «360» сообщал, что за восемь месяцев 2021 года производство мяса в Московской области выросло на 7,5 тыс. тонн по сравнению с 2020-м.