Производство яиц в Подмосковье выросло на 5,2% в январе — августе

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Производство яиц в Московской области в январе — августе 2021 года выросло на 5,2%.
Производство яиц в Подмосковье выросло на 5,2% в январе — августе
  • © Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

«Валовое производство составило 94,6 млн штук яиц», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Предприятия региона производят куриные, перепелиные и цесариные яйца.

Ранее телеканал «360» сообщал, что за восемь месяцев 2021 года производство мяса в Московской области выросло на 7,5 тыс. тонн по сравнению с 2020-м.

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