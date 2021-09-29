В Росстате назвали уровень недельной инфляции

Инфляция в России за период с 21 по 27 сентября 2021 года составила 0,29%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Неделей ранее в России наблюдалась дефляция на уровне 0,1%.

Отмечается, что в годовом выражении инфляция на 27 сентября 2021 года (согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,14%.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.