Аналитик Пушкарёв прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«Возможно, при котировках нефти под $100 за баррель наш валютный рынок осмелеет. И решится на тест чуть ниже 70 рублей за доллар», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, высоки шансы, что движение курса вниз даже при этой благоприятной конъюнктуре мировых цен в итоге остановится на ближайших отметках в районе 67,5—69 рублей за доллар.

Как отметил Пушкарёв, в этом году Россия получает дополнительные валютные доходы от экспорта не только нефти, но и металлов, удобрений, химической и сельскохозяйственной продукции.

«Можно сказать, что и валютный рынок России, и обе наши главные фондовые биржи, Мосбиржа и Санкт-Петербургская биржа, вполне успешно справляются с притоком внешнего капитала», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что отечественные банки и частные инвесторы активно докладывают имеющиеся свободные средства в голубые фишки.

«Все эти излишки можно было бы пустить обратно в экономику. Вложение действительно масштабных сумм на инвестиционные стимулы для несырьевого бизнеса объективно дало бы стимул рублю для роста», — полагает Пушкарёв.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.