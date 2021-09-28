Аналитик Полищук спрогнозировал дальнейшее удорожание газа в Европе

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Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук спрогнозировал рост цены на газ в Европе, которая 28 сентября достигла $1 тыс. за 1 тыс. кубометров. По мнению эксперта, в зимний период цены на топливо продолжат увеличиваться.
Аналитик Полищук спрогнозировал дальнейшее удорожание газа в Европе
  • Reuters

Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Рост цен — глобальное явление, а не только в Европе. В ЕС была низкая база, не так давно цены на газ на спотовом рынке были даже ниже, чем в России», — сказал аналитик.

По его мнению, Европа может пойти на уступки по ускоренному запуску «Северного потока — 2», но «сейчас это будет труднее, чем это было с первым потоком».

Коррекция цен настанет после прохождения пиков в зимний период, отметил эксперт.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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