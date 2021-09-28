На заседании ТПП прокомментировали новую стратегию развития экономической политики

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Состоялось заседание Совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики страны. На нём обсудили новую стратегию национальной безопасности и пути её реализации в области промышленной политики.
На заседании ТПП прокомментировали новую стратегию развития экономической политики
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Участники совещания обсудили, как, опираясь на существующую редакцию стратегии, развивать экономическую политику, и что делать гражданам, предприятиям и общественным организациям.

Спикерами мероприятия стали вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин, председатель Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, руководитель фракции «Справедливая Россия» в ГД Сергей Миронов, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин и другие.

Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали о мерах поддержки предпринимателей.

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