Топливный союз предупредил о росте цен на бензин в октябре

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Топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в октябре на 25—30 копеек за литр.
Топливный союз предупредил о росте цен на бензин в октябре
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова.

«Каких-то факторов в пользу снижения биржевых цен мы не видим: объёмы не увеличиваются в той мере, в какой необходимо для того, чтобы цены падали. Спрос по-прежнему ещё высокий. Обычно спрос начинает снижаться уже после октября, и тогда начинается снижение биржевых цен», — объяснил Баженов.

Ранее биржевая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов обновила рекорд, превысив 60,1 тыс. рублей за тонну.

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