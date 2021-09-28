Топливный союз предупредил о росте цен на бензин в октябре

Топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в октябре на 25—30 копеек за литр.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова.

«Каких-то факторов в пользу снижения биржевых цен мы не видим: объёмы не увеличиваются в той мере, в какой необходимо для того, чтобы цены падали. Спрос по-прежнему ещё высокий. Обычно спрос начинает снижаться уже после октября, и тогда начинается снижение биржевых цен», — объяснил Баженов.

Ранее биржевая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов обновила рекорд, превысив 60,1 тыс. рублей за тонну.