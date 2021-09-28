В Москве статус технопарка присвоили ещё двум предприятиям

В Москве двум предприятиям госкорпорации «Ростех» присвоили статус технопарка. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Так, соответствующий статус получили Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий и Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука.

На данный момент в столице насчитывается 45 технопарков. На этих площадках действует более 2 тыс. компаний, создано свыше 67 тыс. рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что в столице рассказали о планах создания промышленного технопарка в ТиНАО.