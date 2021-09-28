Путин высказался о ситуации в мировой экономике

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции по экономическим вопросам высказался о ситуации в мировой экономике.

«Ситуация в мировой экономике — мы с вами это хорошо знаем — всё ещё остаётся неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания — особого внимания», — заявил Путин.

Ранее Путин отметил, что спад в экономике России, вызванный эпидемией, полностью преодолён.

Также президент России сообщал, что по итогам семи месяцев ВВП России вышел на докризисный уровень.