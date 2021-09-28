В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию с ценами на газ

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на газ.

«Здесь важно отметить, что речь идёт не об отпускных ценах, а о фьючерсных контрактах. Эти фьючерсы важны, потому что многие контракты привязаны к стоимости газа на бирже. Это показатель того, что и физические контракты будут дорожать, газ будет дорожать», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, Европе придётся закупать газ по нынешним ценам, поскольку запасов в её хранилищах немного, то есть будет сохраняться и спрос.

Вместе с тем, считает Юшков, слишком высокая цена — не самый хороший показатель для рынка, поскольку начинается жёсткая межтопливная конкуренция.

«То есть европейцы стали потреблять очень много угля. И, если есть возможность загрузить другие источники энергии, их загружают», — пояснил он.

Как добавил эксперт, когда участники рынка видят высокие цены, то начинают инвестировать в различные проекты, поэтому в перспективе следующих лет, когда эти проекты запустят, стоимость газа может снизиться.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.