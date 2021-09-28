В Петербурге оборот малых предприятий вырос на 30% за полгода
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- РИА Новости
Об этом пишет «Петербургский дневник».
Наибольший прирост показали предприятия в сфере торговли, общепита, культуры, спорта, досуга и туризма.
Также в учреждении добавили, что средняя численность работников малых предприятий за первые шесть месяцев года составила 399,4 тыс.
Это более чем на 80 тыс. превышает показатели 2019 года и на 25 тыс. — 2020-го.
Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.