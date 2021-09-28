В Петербурге оборот малых предприятий вырос на 30% за полгода

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Специалисты Петростата опубликовали данные о работе малых предприятий Санкт-Петербурга. За минувшие полгода соответствующие показатели выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 1,1 трлн рублей.
В Петербурге оборот малых предприятий вырос на 30% за полгода
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом пишет «Петербургский дневник».

Наибольший прирост показали предприятия в сфере торговли, общепита, культуры, спорта, досуга и туризма.

Также в учреждении добавили, что средняя численность работников малых предприятий за первые шесть месяцев года составила 399,4 тыс.

Это более чем на 80 тыс. превышает показатели 2019 года и на 25 тыс. — 2020-го.

Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.

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