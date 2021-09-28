В Независимом топливном союзе прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.

По мнению специалиста, вопрос цены на нефть «лежит в политической плоскости».

При этом в беседе с телеканалом «360» Гусев выразил мнение, что на стоимости бензина фиксирующиеся перепады цен не отразятся.

Как подчеркнул эксперт, в России есть все необходимые механизмы, защищающие потребителей от подорожания топлива.

Ранее сообщалось, что цена нефти эталонной марки Brent впервые с октября 2018 года поднималась выше отметки $80 за баррель, а биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за 1 тыс. кубометров.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ.