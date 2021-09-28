Аналитик Бодрова прокомментировала динамику цен на нефть
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В беседе с ФАН она заявила, что на нефтяном рынке продолжается ралли.
«Ключевой триггер для ралли остаётся прежним — инвесторы рассчитывают на заметный рост спроса на энергоносители в IV квартале. Об этом говорили ожидания Международного энергетического агентства. В частности, речь шла о том, что пиковый спрос придётся на октябрь», — сказала эксперт.
Как отметила Бодрова, дополнительную поддержку оказывают новости из Индии — в августе страна импортировала нефти на 15,8% больше, чем в июле.
Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.