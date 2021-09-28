Аналитик Бодрова прокомментировала динамику цен на нефть

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала динамику цен на нефть.

В беседе с ФАН она заявила, что на нефтяном рынке продолжается ралли.

«Ключевой триггер для ралли остаётся прежним — инвесторы рассчитывают на заметный рост спроса на энергоносители в IV квартале. Об этом говорили ожидания Международного энергетического агентства. В частности, речь шла о том, что пиковый спрос придётся на октябрь», — сказала эксперт.

Как отметила Бодрова, дополнительную поддержку оказывают новости из Индии — в августе страна импортировала нефти на 15,8% больше, чем в июле.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.