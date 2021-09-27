Аналитик прокомментировала динамику цен на нефть

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельник прокомментировала динамику цен на нефть.
Аналитик прокомментировала динамику цен на нефть
  • Reuters

«Цена на нефть марки Brent за неделю прибавила более 4% и торговалась в конце недели на уровне выше $78 за баррель впервые с 2018 года. В рублях цена на нефть составляет выше 5672. Котировки реагируют ростом в первую очередь на увеличение спроса, а также одновременно — снижение запасов нефти», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметила Мельник, сохранение спроса на сырьё и ограниченное предложение двигают цены вверх, это также может привести к тому, что члены ОПЕК+ пересмотрят соглашение по наращиванию добычи.

По словам эксперта, предпосылки для продолжения роста цен на сырьё вызвали пересмотр прогнозов по динамике цен на будущие периоды, что также улучшило сентимент в нефтегазовом секторе.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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