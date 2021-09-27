Аналитик Бодрова назвала причины укрепления рубля

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова рассказала, что евро в паре с рублём снижается под влиянием «растущего интереса к риску».

Об этом она заявила в беседе с «Известиями».

По словам Бодровой, курс евро может снижаться вплоть до 84,50 рублей.

Доллар США торговался утром в понедельник по 72,6 рубля, теряя 11 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины — $0,55 и €0,45 — снизилась на 14,83 копейки, до 78,2 рубля.

«Российская валюта сейчас на коне и дорожает за счёт ралли в нефти и общей рыночной уверенности в том, что дальнейшая потребность в сырье будет высокой. Как ни крути, рубль был и остаётся сырьевой валютой», — подчеркнула Бодрова.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.