Экономист Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым курс евро в ходе торгов в понедельник, 27 сентября, опустился ниже 85 рублей.

«Ситуация достаточно неоднозначная: евро падает по отношению к рублю, двинулся вниз и доллар. Текущая причина совершенно понятна — это серьёзный рост цен на нефть. Brent добрался уже практически до $79 за баррель и не собирается отступать. Это будет удерживать тренд на ослабление евро и доллара на нашем валютном рынке», — рассказал экономист.

Он добавил, что на ситуацию также влияют цены на газ.

«Сегодня после опубликования итогов выборов в бундестаг мы увидели некоторое незначительное укрепление евро по отношению к доллару», — отметил Масленников.

Специалист также уточнил, что ситуация «достаточно неустойчивая».

Ранее стало известно, что курс евро опустился до 85,01 рубля.