Экономист Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым курс евро в ходе торгов в понедельник, 27 сентября, опустился ниже 85 рублей.
Экономист Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

«Ситуация достаточно неоднозначная: евро падает по отношению к рублю, двинулся вниз и доллар. Текущая причина совершенно понятна — это серьёзный рост цен на нефть. Brent добрался уже практически до $79 за баррель и не собирается отступать. Это будет удерживать тренд на ослабление евро и доллара на нашем валютном рынке», — рассказал экономист.

Он добавил, что на ситуацию также влияют цены на газ.

«Сегодня после опубликования итогов выборов в бундестаг мы увидели некоторое незначительное укрепление евро по отношению к доллару», — отметил Масленников.

Специалист также уточнил, что ситуация «достаточно неустойчивая».

Ранее стало известно, что курс евро опустился до 85,01 рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить