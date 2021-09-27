Экономист Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке
- РИА Новости
«Ситуация достаточно неоднозначная: евро падает по отношению к рублю, двинулся вниз и доллар. Текущая причина совершенно понятна — это серьёзный рост цен на нефть. Brent добрался уже практически до $79 за баррель и не собирается отступать. Это будет удерживать тренд на ослабление евро и доллара на нашем валютном рынке», — рассказал экономист.
Он добавил, что на ситуацию также влияют цены на газ.
«Сегодня после опубликования итогов выборов в бундестаг мы увидели некоторое незначительное укрепление евро по отношению к доллару», — отметил Масленников.
Специалист также уточнил, что ситуация «достаточно неустойчивая».
Ранее стало известно, что курс евро опустился до 85,01 рубля.