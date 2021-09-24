Экономист оценил сообщения об ужесточении скоринга для клиентов МФО, занятых в пострадавших из-за пандемии отраслях

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Член Международного союза экономистов, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Диденко оценил сообщения об ужесточении скоринга для клиентов МФО, занятых в пострадавших из-за пандемии отраслях.
Экономист оценил сообщения об ужесточении скоринга для клиентов МФО, занятых в пострадавших из-за пандемии отраслях
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Пандемия ударила по множеству некогда стабильных и благополучных отраслей экономики — гостиничному и туристическому секторам, ресторанной и event-индустрии… Это привело к увеличению среднего числа микрозаймов на каждого гражданина, повышению закредитованности населения, увеличению числа банкротств физических лиц», — цитирует эксперта интернет-издание argumenti.ru.

По словам Диденко, все эти факторы в совокупности отразились на ужесточении скоринга МФО в отношении всех заёмщиков, даже тех, кто раньше был довольно далеко от «группы риска».

Как прогнозирует эксперт, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, всё постепенно должно вернуться «на круги своя».

Ранее СМИ со ссылкой на исследование IDF Eurasia сообщали, что в августе доля отказов на получение микрозаймов клиентам, занятым в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, составила 62—76%.

НСН сообщала, что совокупный оборот отраслей экономики Москвы, наиболее пострадавших в пик пандемии, достиг 2,86 трлн рублей в январе — августе 2021 года, что на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и на 43% — 2019-го.

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