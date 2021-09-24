Власти Севастополя будут сотрудничать с Платформой для предпринимателей

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».
Власти Севастополя будут сотрудничать с Платформой для предпринимателей
  • © Правительство Севастополя

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городское правительство.

«Я очень рад, что федеральный центр создаёт такие технологичные инструменты для достижения главной цели — создания комфортной деловой среды, привлечения частных инвестиций в территорию», — сказал Развожаев.

На сайте отмечается, что платформа была создана АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с федеральными Минэкономразвития, Минкомсвязи, МВД, ФСБ, Генпрокуратурой, СК, а также при участии ведущих общественных объединений предпринимателей.

Деятельность АНО «Платформа» направлена в том числе на снижение административного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, на обеспечение защиты прав лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также на содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и власти.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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