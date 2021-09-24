«Известия» сообщили о росте числа взятых россиянами кредитов
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что лидером повышения стали необеспеченные ссуды — показатель по ним увеличился на 36%.
Тенденцию подтвердили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ): число заявок на займы в июле — августе 2021-го повысилось на 33,6% по сравнению с тем же периодом 2020-го.
По мнению Лагуткина, рост объёмов выдачи ссуд населению продолжится и перед новогодними праздниками и составит минимум 20%, несмотря на введённые в последние месяцы ограничения со стороны ЦБ.
Специалист полагает, что наибольший спрос россиян придётся на потребительские и POS-ссуды (выдача ссуд на покупку товаров непосредственно в торговых точках).
Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.