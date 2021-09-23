Аналитик Капустянский дал советы по инвестированию

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Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский дал советы по инвестированию.
Аналитик Капустянский дал советы по инвестированию
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Выбирать, куда инвестировать, необходимо исключительно исходя из рисков профиля конкретного индивида. Если мы говорим о новичках и пассивных инвестициях, то начинать инвестировать стоит в самые простые, понятные и надёжные финансовые инструменты», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, также желательно инвестировать в инструменты, которые не будут отнимать много времени на управление.

Из облигаций эксперт советует выбирать или ОФЗ, или крупные известные компании.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал рекомендации по инвестированию.

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