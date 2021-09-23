Аналитик Коренев рассказал о динамике курса рубля

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев рассказал о динамике курса рубля.

«Значительная часть валютных поступлений в бюджет России — это поступления от продажи энергоносителей: нефти и газа», — пояснил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, дополнительным фактором укрепления российской валюты является определённый налоговый период.

«С 20-го по 28-е число идёт налоговый период, когда экспортёры продают валютную выручку, чтобы уплатить налоги в рублях», — добавил Коренев.

Как считает эксперт, на позиции отечественной валюты может повлиять заседание Совета директоров Банка России, запланированное на 22 октября.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.