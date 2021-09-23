В Тюмени 27 сентября дадут старт проекту для самозанятых

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В Тюмени 27 сентября стартует программа под названием «Школа управления проектами» для самозанятых.
В Тюмени 27 сентября дадут старт проекту для самозанятых
  • Pixabay

Как передаёт megatyumen.ru, участники смогут улучшить свои управленческие компетенции в жизни, бизнесе, общественной деятельности или в социальных проектах.

При этом самые активные участники получат ценные призы — сертификаты на гаджеты, продвижение личного бренда в социальных сетях или консультацию опытного наставника по бизнесу.

Курс продлится пять дней.

Ранее НСН сообщала, что около 205 тыс. человек получили статус самозанятых в Москве с начала 2021 года.

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