Аналитик Бодрова прокомментировала ситуацию на фондовом рынке России

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Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала ситуацию на фондовом рынке России.
Аналитик Бодрова прокомментировала ситуацию на фондовом рынке России
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Внешний фон благополучен: ФРС США дала сигнал к завершению стимулирования к середине следующего года, чем поддержала и доллар, и аппетиты к риску. Нефть дорожает в силу снижения американских запасов и роста загруженности нефтеперерабатывающих заводов», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Бодровой, это обеспечивает отечественный рынок хорошей опорой.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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