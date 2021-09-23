Аналитик Бодрова прокомментировала ситуацию на фондовом рынке России
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- РИА Новости
«Внешний фон благополучен: ФРС США дала сигнал к завершению стимулирования к середине следующего года, чем поддержала и доллар, и аппетиты к риску. Нефть дорожает в силу снижения американских запасов и роста загруженности нефтеперерабатывающих заводов», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По словам Бодровой, это обеспечивает отечественный рынок хорошей опорой.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.