В РСТЦ сообщили о снижении выручки торговых центров Москвы на 15%

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В Российском совете торговых центров (РСТЦ) сообщили, что обороты моллов так и не вернулись к допандемийному уровню. Например, в Москве выручка торговых центров за первое полугодие 2021 года упала на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.
В РСТЦ сообщили о снижении выручки торговых центров Москвы на 15%
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

В то же время по сравнению с первым полугодием 2020 года обороты ТЦ выросли на 9%.

Эксперты считают, что в период пандемии значительное развитие получил сегмент онлайн-торговли, за счёт чего и упала посещаемость торговых центров.

Кроме того, с начала пандемии произошло радикальное перераспределение приоритетов потребителей в пользу рациональности, экономичности и экологичности, отмечают специалисты.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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