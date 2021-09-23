В РСТЦ сообщили о снижении выручки торговых центров Москвы на 15%
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- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
В то же время по сравнению с первым полугодием 2020 года обороты ТЦ выросли на 9%.
Эксперты считают, что в период пандемии значительное развитие получил сегмент онлайн-торговли, за счёт чего и упала посещаемость торговых центров.
Кроме того, с начала пандемии произошло радикальное перераспределение приоритетов потребителей в пользу рациональности, экономичности и экологичности, отмечают специалисты.
Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.