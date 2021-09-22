В Подмосковье рассказали о темпах производства мяса в 2021 году

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За восемь месяцев 2021 года производство мяса в Московской области выросло на 7,5 тыс. тонн по сравнению с 2020-м.
В Подмосковье рассказали о темпах производства мяса в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, речь идёт о мясе и скота, и птицы.

«Валовое производство мяса в хозяйствах всех категорий Подмосковья составило 211,3 тыс. тонн», — отметил Воскресенский.

По его словам, в области работает свыше 200 предприятий по производству мяса птицы, кроликов, овец, свинины и говядины.

«По переработке мяса осуществляют деятельность свыше 70 предприятий», — добавил министр.

Ранее, как сообщал «Крыминформ», министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства Крыма Андрей Рюмшин рассказал о темпах сбора урожая подсолнечника в республике.

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