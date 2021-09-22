Оборот пострадавших от пандемии отраслей экономики Москвы вырос на 55%

Совокупный оборот отраслей экономики Москвы, наиболее пострадавших в пик пандемии, достиг 2,86 трлн рублей в январе — августе 2021 года, что на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и на 43% — 2019-го.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

«Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю — августу прошлого года на 41,7%, к тому же периоду 2019 года — на 47%», — добавил при этом заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, рост оборотов в сфере услуг составил 72,9% к аналогичному периоду 2020 года и 39,7% — 2019 года.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.