Оборот пострадавших от пандемии отраслей экономики Москвы вырос на 55%

Короткая ссылка
Совокупный оборот отраслей экономики Москвы, наиболее пострадавших в пик пандемии, достиг 2,86 трлн рублей в январе — августе 2021 года, что на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и на 43% — 2019-го.
Оборот пострадавших от пандемии отраслей экономики Москвы вырос на 55%
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

«Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю — августу прошлого года на 41,7%, к тому же периоду 2019 года — на 47%», — добавил при этом заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, рост оборотов в сфере услуг составил 72,9% к аналогичному периоду 2020 года и 39,7% — 2019 года.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить