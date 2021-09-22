Оборот пострадавших от пандемии отраслей экономики Москвы вырос на 55%
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на информационный центр правительства столицы.
«Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю — августу прошлого года на 41,7%, к тому же периоду 2019 года — на 47%», — добавил при этом заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, рост оборотов в сфере услуг составил 72,9% к аналогичному периоду 2020 года и 39,7% — 2019 года.
Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.