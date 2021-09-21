В Госдуме рассказали о восстановлении отраслей экономики

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров рассказал о восстанавливающихся отраслях экономики.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что быстрее всего восстанавливаются отрасли, связанные с производством. Как отметил депутат, они нормально пережили пандемию и там наблюдается экономический рост.

Фёдоров также выразил мнение, что медленнее восстанавливаются сферы, которые связаны непосредственно с людьми, к примеру, малый бизнес, рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры, так как там действуют ограничительные меры.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что по итогам семи месяцев ВВП России вышел на докризисный уровень.