Эксперт рассказал о перспективах низкоуглеродной энергетики

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Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, каким будет переход на низкоуглеродную энергетику.

«Рынок нефти и угля будет постепенно схлопываться. Вот эти доходы от экспорта мы будем терять. При этом достаточно хорошие возможности появляются у рынка газа. Потому что пока все борются с углём, альтернативной балансировки системы нет. Балансировать может либо газ, либо уголь», — сказал Кулагин.

Также он отметил, что переход повлечёт за собой рост цен на традиционное топливо.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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