Новосибирская область заключила партнёрство с Порталом поставщиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Новосибирская область стала 39-м регионом, работающим на Портале поставщиков.

Об этом пишет НСН.

«Сегодня на портале зарегистрировано более 235 тыс. поставщиков, 40% из них — представители субъектов России. Соглашения между Москвой и регионами способствуют развитию конкуренции и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках. Новосибирская область стала 39-м регионом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объёма на столичной площадке», — сказал Ефимов.

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве было подписано 13 сентября.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать процедуры закупок малого объёма.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».