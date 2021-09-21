Новосибирская область заключила партнёрство с Порталом поставщиков

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Новосибирская область стала 39-м регионом, работающим на Портале поставщиков.
Новосибирская область заключила партнёрство с Порталом поставщиков
  • © Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Об этом пишет НСН.

«Сегодня на портале зарегистрировано более 235 тыс. поставщиков, 40% из них — представители субъектов России. Соглашения между Москвой и регионами способствуют развитию конкуренции и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках. Новосибирская область стала 39-м регионом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объёма на столичной площадке», — сказал Ефимов.

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве было подписано 13 сентября.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать процедуры закупок малого объёма. 

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».

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