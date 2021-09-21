Заполняемость индустриальных парков Подмосковья выросла на 5,6% с начала 2021 года

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Заполняемость индустриальных парков Московской области с начала года выросла на 5,6% и составила 66,6%.
Заполняемость индустриальных парков Подмосковья выросла на 5,6% с начала 2021 года
  • © Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«С начала года в подмосковные индустриальные парки было привлечено 44 новых резидента, которые планируют инвестировать в свои производства 18,5 млрд рублей», — рассказала глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Кроме того, министр добавила, что Подмосковье является лидером в стране по числу индустриальных парков. Ожидается, что к концу года их заполняемость превысит 71%.

Как ранее передавал сайт kp.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о совместном развитии города и Ленобласти.

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