Заполняемость индустриальных парков Подмосковья выросла на 5,6% с начала 2021 года

Заполняемость индустриальных парков Московской области с начала года выросла на 5,6% и составила 66,6%.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«С начала года в подмосковные индустриальные парки было привлечено 44 новых резидента, которые планируют инвестировать в свои производства 18,5 млрд рублей», — рассказала глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Кроме того, министр добавила, что Подмосковье является лидером в стране по числу индустриальных парков. Ожидается, что к концу года их заполняемость превысит 71%.

Как ранее передавал сайт kp.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о совместном развитии города и Ленобласти.