В Минэнерго Турции рассказали о переговорах по новым поставкам газа

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Турция ведёт переговоры о новых поставках газа, в том числе с Россией, заявил замминистра энергетики Алпарслан Байрактар на полях международной конференции Gastech.
В Минэнерго Турции рассказали о переговорах по новым поставкам газа
  • Reuters

«Этот год будет очень тяжёлым для всех нас. Но мы в хороших отношениях с нашими текущими поставщиками, такими как Азербайджан и Россия. Мы обсуждаем новые объёмы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с «Газпромом», истекают в конце года. Мы обсуждаем контракты с Россией, а также новые контракты с другими странами», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Байрактар, Анкара рассчитывает как можно скорее заключить долгосрочное соглашение по транзиту газа с Россией.

Он также рассказал, что идут переговоры о возможных поставках в страну СПГ. 

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