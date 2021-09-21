В Минэнерго Турции рассказали о переговорах по новым поставкам газа

Турция ведёт переговоры о новых поставках газа, в том числе с Россией, заявил замминистра энергетики Алпарслан Байрактар на полях международной конференции Gastech.

«Этот год будет очень тяжёлым для всех нас. Но мы в хороших отношениях с нашими текущими поставщиками, такими как Азербайджан и Россия. Мы обсуждаем новые объёмы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с «Газпромом», истекают в конце года. Мы обсуждаем контракты с Россией, а также новые контракты с другими странами», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Байрактар, Анкара рассчитывает как можно скорее заключить долгосрочное соглашение по транзиту газа с Россией.

Он также рассказал, что идут переговоры о возможных поставках в страну СПГ.