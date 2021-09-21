Основатель финансовой компании Тараповский дал советы начинающим инвесторам

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский перечислил правила начинающего инвестора.

В беседе с «Известиями» специалист посоветовал не начинать знакомство с инвестиционным рынком со сложных инструментов.

По его мнению, лучше начать с «лестницы вкладов» — схемы диверсифицированного вложения в несколько банковских депозитов с разными сроками окончания договора и с возможностью пополнения — поступательного переноса средств либо с брокерского или индивидуального инвестиционных счетов.

Тараповский добавил, что инвестирование не терпит суеты, и посоветовал внимательно ознакомиться с рынком и предложениями, а при необходимости обратиться за помощью к специалисту.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал рекомендации по инвестированию.