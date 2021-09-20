Доцент Домащенко спрогнозировал снижение курса биткоина в будущем

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко выразил мнение, что в обозримой перспективе курс биткоина будет снижаться, и подчеркнул, что многое зависит от заседания ФРС США 21—22 сентября.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«В какой-то степени рынок криптовалют — это индикатор склонности к риску на рынке глобальных инвестиций», — прокомментировал ситуацию со снижением курса криптовалют Домащенко.

Он отметил, что в криптовалютах «не получится отсидеться» в случае падения прочих мировых рынков, так как эти активы являются запасом ликвидности, с помощью которого инвесторы гасят свои обязательства на более традиционных рынках.

Ранее гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон в беседе с «Газетой.Ru» назвал факторы, влияющие на курс биткоина.