Банки выдали россиянам более 1 млн новых кредитных карт в августе

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что в августе 2021 года количество новых выданных кредитных карт достигло 1,07 млн, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда выдали 853,8 тыс. кредиток.

Об этом пишет газета «Известия».

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в августе этого года по сравнению с июлем выдали на 5% кредитных карт больше: тогда было 1,02 млн.

В августе в НБКИ сообщили, что в России с этого года в структуре заёмщиков потребительских кредитов растёт доля граждан наиболее экономически активного возраста — до 50 лет. Так, за минувший год на 1,4 процентного пункта (п. п.) выросла доля граждан от 30 до 39 лет, которые берут потребкредиты. Доля граждан моложе 30 лет, берущих такие займы, увеличилась на 0,6 п. п.

Ранее адвокат Светлана Бурцева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.