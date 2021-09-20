В Минсельхозе Новосибирской области рассказали о собранном урожае

В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области рассказали, что аграрии региона намололи в 2021 году больше 2 млн т зерна. Специалистам удалось собрать хороший урожай с 57% полей.

Об этом сообщает kp.ru.

«В этом году урожайность 24,3 центнера с гектара, год назад результат был ниже — 18,4 центнера с гектара. Хороший результат показали аграрии Колыванского района — 37,8 центнера с гектара, Коченевского района — 32,8 центнера с гектара и Маслянинского района — 32,6 центнера с гектара», — говорится на сайте министерства.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.