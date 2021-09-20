В Минсельхозе Новосибирской области рассказали о собранном урожае

Короткая ссылка
В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области рассказали, что аграрии региона намололи в 2021 году больше 2 млн т зерна. Специалистам удалось собрать хороший урожай с 57% полей.

Об этом сообщает kp.ru.

«В этом году урожайность 24,3 центнера с гектара, год назад результат был ниже — 18,4 центнера с гектара. Хороший результат показали аграрии Колыванского района — 37,8 центнера с гектара, Коченевского района — 32,8 центнера с гектара и Маслянинского района — 32,6 центнера с гектара», — говорится на сайте министерства.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить