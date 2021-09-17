Экономист Масленников прокомментировал ситуацию с кредитами в России

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Ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук Никита Масленников прокомментировал ситуацию с кредитами в России.
Экономист Масленников прокомментировал ситуацию с кредитами в России
  • РИА Новости

«На фоне пандемического кризиса стало понятно, что рынок потребительского кредитования постепенно возвращается в высокую зону риска. Особенно это касается ипотечных займов — пришлось корректировать лимит льготных программ», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, становится ясно, что ЦБ выступает за быстрые и превентивные меры, направленные на недопущение реализации рисков возникновения пузыря на рынке кредитования.

Как отметил Масленников, регулятор принял уже несколько мер — начали действовать, в частности, дополнительные ограничения по оценке повышения нормативов обязательных резервов, коэффициентов усреднения обязательных резервов по категориям рисков кредита.

Ранее, как сообщала НСН, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил о необходимости введения лимита на количество одновременно взятых кредитов.

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