Экономист Масленников прокомментировал ситуацию с кредитами в России
- РИА Новости
«На фоне пандемического кризиса стало понятно, что рынок потребительского кредитования постепенно возвращается в высокую зону риска. Особенно это касается ипотечных займов — пришлось корректировать лимит льготных программ», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, становится ясно, что ЦБ выступает за быстрые и превентивные меры, направленные на недопущение реализации рисков возникновения пузыря на рынке кредитования.
Как отметил Масленников, регулятор принял уже несколько мер — начали действовать, в частности, дополнительные ограничения по оценке повышения нормативов обязательных резервов, коэффициентов усреднения обязательных резервов по категориям рисков кредита.
Ранее, как сообщала НСН, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил о необходимости введения лимита на количество одновременно взятых кредитов.