В ЦБ рассказали о намерении расширить платформу «Знай своего клиента» на физлиц

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Центробанк намерен распространить платформу «Знай своего клиента» на физлиц, чтобы снизить нагрузку на банки и граждан. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
В ЦБ рассказали о намерении расширить платформу «Знай своего клиента» на физлиц
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«Мы в первую очередь хотим снизить нагрузку на банки и физлица. Мы говорим о том, что если по совокупности параметров клиент, в том числе физлицо, на перспективу будет отнесён к группе низкого риска, то банк не должен (мучать) его различными запросами и уж тем более реализовывать отказные полномочия», — сказал он в кулуарах международного банковского форума «Банки России — XXI век». Его слова приводит ТАСС.

Ясинский добавил, что сегодня банки во многих случаях перестраховываются, чтобы не иметь претензий со стороны регулятора.

«Перестраховка приводит к тому, что дополнительные издержки несут абсолютно добросовестные клиенты», — подчеркнул он.

До этого Ясинский рассказал, что платформа может быть распространена на физлиц после обкатки на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

В интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что платформа будет полезна, потому что позволит регулятору обмениваться с банками информацией о рисках.

Она подчеркнула, что от этого проекта выигрывают все: «Издержки на комплаенс просто падают».

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