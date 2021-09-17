Экономист прокомментировал ситуацию с кредитами в России

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил о необходимости введения лимита на количество одновременно взятых кредитов.
Экономист прокомментировал ситуацию с кредитами в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Если бы банки знали, что должник и его имущество больше не защищено, тогда они бы не так охотно раздавали займы. Данный лимит позволит немного остудить ситуацию и остановит перегрузку долгами домашних хозяйств. Надеюсь, это предложение не пройдёт бесследно, его обсудят в Госдуме и примут необходимые меры для реализации ограничения», — отметил он.

Василий Колташов считает, что нужно ввести ограничение по процентной ставке, по которой выдаются кредиты.

«Нужно сделать так, чтобы ссудный процент был всего на 2% выше ключевой ставки ЦБ, чтобы он был привязан к ней. Сюда должны входить и всевозможные страховки и тому подобное, дабы исключить безжалостное и крайне хищное обогащение. Оно является главным двигателем банковской активности в выдаче кредитов. Займы очень дорогие, несмотря на то, что Центральный банк снижал ставку в прошлом году, сейчас она астрономически не выросла», — пояснил экономист. 

Ранее в ФБА «Экономика сегодня» сообщалось, что уровень годовой инфляции в России по состоянию на 6 сентября 2021 года достиг 6,74%.

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