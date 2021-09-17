Эксперт по финансам спрогнозировал курс рубля осенью
- Reuters
Его экспертное мнение публикует «Российская газета».
«Сейчас курс рубля движется на уровне 72,70 рубля за доллар. Возможен подход к уровню сопротивления в 74—74,40 рубля за доллар. Однако рубль может ослабнуть до показателей апреля 2021 года (77 рублей за доллар). Прогноз по рублю к концу сентября — началу октября — 73—75 рублей за доллар», — сказал эксперт.
Сейчас соотношение евро и доллара находится на уровне 1,1830.
«На данный момент мы ожидаем к концу месяца курс европейской валюты на уровне 86—89 рублей», — подытожил Корнейчук.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.