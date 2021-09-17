Эксперт по финансам спрогнозировал курс рубля осенью

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал курс рубля этой осенью.

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

«Сейчас курс рубля движется на уровне 72,70 рубля за доллар. Возможен подход к уровню сопротивления в 74—74,40 рубля за доллар. Однако рубль может ослабнуть до показателей апреля 2021 года (77 рублей за доллар). Прогноз по рублю к концу сентября — началу октября — 73—75 рублей за доллар», — сказал эксперт.

Сейчас соотношение евро и доллара находится на уровне 1,1830.

«На данный момент мы ожидаем к концу месяца курс европейской валюты на уровне 86—89 рублей», — подытожил Корнейчук.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.