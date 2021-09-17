Эксперт по финансам спрогнозировал курс рубля осенью

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Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал курс рубля этой осенью.
Эксперт по финансам спрогнозировал курс рубля осенью
  • Reuters

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

«Сейчас курс рубля движется на уровне 72,70 рубля за доллар. Возможен подход к уровню сопротивления в 74—74,40 рубля за доллар. Однако рубль может ослабнуть до показателей апреля 2021 года (77 рублей за доллар). Прогноз по рублю к концу сентября — началу октября — 73—75 рублей за доллар», — сказал эксперт.

Сейчас соотношение евро и доллара находится на уровне 1,1830.

«На данный момент мы ожидаем к концу месяца курс европейской валюты на уровне 86—89 рублей», — подытожил Корнейчук.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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