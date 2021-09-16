Аналитик Бодрова дала прогноз по ключевой ставке ЦБ

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Старший аналитик информационно-аналитического агентства Анна Бодрова дала прогноз по ключевой ставке ЦБ.
Аналитик Бодрова дала прогноз по ключевой ставке ЦБ
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Можно говорить о том, что Центробанк на какое-то непродолжительное время возьмёт паузу, чтобы оценить возможный эффект от своих действий. Но тенденция к повышению ключевой ставки стабильная: до конца года ставка может вырасти на 25 базисных пунктов, а в 2022 году — ещё на 75 базисных пунктов», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По её словам, понижения ключевой ставки пока не предполагается.

Ранее сообщалось, что Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ.

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