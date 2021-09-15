В Высшей школе бизнеса назвали преимущества цифрового рубля

Короткая ссылка
Преподаватель Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики Михаил Казаков рассказал о преимуществах цифрового рубля.
В Высшей школе бизнеса назвали преимущества цифрового рубля
  • Reuters

«Это тот же безналичный рубль, который все видят на своём счёте в банковском приложении. Но у него есть ряд преимуществ. Цифровой рубль не привязывается к банку. Если банк банкротится, закрывается, то вы не теряете свои цифровые рубли в этом банке», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, цифровой рубль привязан к цифровой платформе, которую обеспечивает государство.

Как отметил Казаков, можно перевести рубли на цифровую платформу и сделать их межбанковской валютой.

«На свой смартфон каждый сможет установить цифровой кошелёк, куда будет переводить цифровые рубли, или через банкомат переводить валюту в цифровые рубли», — уточнил эксперт.

Ещё одно преимущество состоит в том, что цифровой рубль будет иметь маркер, и можно будет отследить его перемещение.

«Если вы перевели кому-то цифровые рубли, то метка об этом сохраняется. Становится понятно, куда, в какой кошелёк ушли ваши рубли, и если вы понимаете, что это оказались мошенники, то вернуть цифровой рубль будет проще простого», — заключил он.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить