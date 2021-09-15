В Высшей школе бизнеса назвали преимущества цифрового рубля

Преподаватель Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики Михаил Казаков рассказал о преимуществах цифрового рубля.

«Это тот же безналичный рубль, который все видят на своём счёте в банковском приложении. Но у него есть ряд преимуществ. Цифровой рубль не привязывается к банку. Если банк банкротится, закрывается, то вы не теряете свои цифровые рубли в этом банке», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, цифровой рубль привязан к цифровой платформе, которую обеспечивает государство.

Как отметил Казаков, можно перевести рубли на цифровую платформу и сделать их межбанковской валютой.

«На свой смартфон каждый сможет установить цифровой кошелёк, куда будет переводить цифровые рубли, или через банкомат переводить валюту в цифровые рубли», — уточнил эксперт.

Ещё одно преимущество состоит в том, что цифровой рубль будет иметь маркер, и можно будет отследить его перемещение.

«Если вы перевели кому-то цифровые рубли, то метка об этом сохраняется. Становится понятно, куда, в какой кошелёк ушли ваши рубли, и если вы понимаете, что это оказались мошенники, то вернуть цифровой рубль будет проще простого», — заключил он.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.