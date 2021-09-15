Росстат сообщил о снижении цен на бензин в России

Цена бензина в России за неделю с 6 по 12 сентября снизилась на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Отмечается, что стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 5 копеек — до 45,94 рубля за литр. Литр бензина марки АИ-95 подешевел на 6 копеек — до 49,76 рубля. В июле ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемийному уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.