Росстат сообщил о снижении цен на бензин в России
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Отмечается, что стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 5 копеек — до 45,94 рубля за литр.
Литр бензина марки АИ-95 подешевел на 6 копеек — до 49,76 рубля.
В июле ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемийному уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.