В Союзе нефтегазопромышленников России прокомментировали ситуацию с ценами на газ в Европе

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

«Наша средняя цена, которая была последние годы, — это $220—240. Здесь большую роль играет психологический фактор. Дело в том, что зима прошлая напугала западноевропейцев тем, что ситуация может сложиться неблагоприятно. Поэтому сейчас раздолье для спекулянтов, они повышают эту цену, желая заработать», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, давать прогноз сложно, особенно с учётом спекулятивных факторов.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.