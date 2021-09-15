Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«До конца недели рынок обратит внимание на новую информацию, свидетельствующую о ходе восстановления экономик США и еврозоны. Это повлияет на их валюты, в том числе по отношению к рублю», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

В частности, в четверг ожидаются данные об объёме розничных продаж и о количестве заявок на пособие по безработице в США.

«Поддержку рублю в предстоящие дни, вероятно, может оказать приближение налогового периода второй половины месяца с продажей валюты экспортёрами», — отметил эксперт.

По его словам, самый актуальный диапазон котировок до конца рабочей недели — 72—73,6 рубля за доллар и 85,5—87 рублей за евро.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.